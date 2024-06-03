شكرا لقرائتكم خبر عن رباعى الزمالك ينتظمون فى التدريبات بعد الحصول على راحة إضافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم رباعى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك "عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا ومحمود علاء وإبراهيما نداي" فى التدريبات الجماعية للفريق التى ستقام مساء اليوم، الاثنين، على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سيراميكا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحصل الرباعي على إذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بالحصول على راحة إضافية لمدة يوم واحد، على أن ينتظم اللاعبون فى التدريبات اليوم، الاثنين، بشكل طبيعي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثانى عشر برصيد 28 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق 8 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.

فيما يحتل سيراميكا المركز السابع برصيد 34 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق 9 انتصارات و 7 تعادلات وخسر 7 مرات وسجل لاعبوه 37 هدف وتلقت شباكهم 27.