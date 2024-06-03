شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدعو رؤساء أندية الدورى لحضور مباراة مصر وبوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اتحاد الكرة الدعوة لرؤساء أندية الدورى الممتاز لحضور مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو المقرر لها فى العاشرة مساء الخميس المقبل، فى الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

واقترب محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى، من حراسة مرمى منتخب مصر أمام بوركينا فاسو الخميس المقبل، فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويفضل حسام حسن الاعتماد على الشناوى فى ظل الخبرات الأفريقية الكبيرة للحارس الدولى، والتى تميزه عن مصطفى شوبير الذى قدم مستويات رائعة مع الأهلى وقاده للفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا مؤخراً.

وينتظم 26 لاعبا فى معسكر منتخب مصر هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.