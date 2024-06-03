شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عوة شيكابالا للمشاركة مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك التأهيل من الإصابة التي يعانى منها بالعضلة الأمامية.

ويؤدى شيكابالا برنامجاً تأهيلياً تحت إشراف الجهاز الطبي في الزمالك للتعافى من إصابة العضلة الأمامية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية ومنعته من المشاركة في مباريات القلعة البيضاء، خاصة أن اللاعب من العناصر المهمة فى خطة جوزيه جوميز المدير الفني.

ومن المقرر أن يعود شيكابالا للمشاركة فى التدريبات مع الفريق بعد أسبوعين، حيث يخضع لتدريبات تأهيلية متنوعة تحت قيادة علاء رجب مدرب الأحمال بالفريق داخل أرضية الملعب، بالإضافة إلى تدريبات علاجية داخل صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، ضمن البرنامج الموضوع لهما لتجهيزهما بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا المقرر له يوم 14 يونيو الجارى، والمؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.