شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأخر الرد على عرض مواجهة منتخب اليابان الأولمبى وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه لا صحة لما تردد عن تأخر منتخب مصر الأولمبي في الرد على المنتخب الياباني فى إقامة مباراتين وديتين خلال شهر يونيو الجارى، حيث تواصل المسئولون فى المنتخب مع نظرائهم باليابان يوم 5 مايو الماضى، أى بعد تتويج اليابان بكأس آسيا بساعات، للاتفاق على معسكر يونيو، إلا أن منتخب اليابان كان قد اتفق مسبقاً مع المنتخب الأمريكي من قبل بطولة آسيا.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة، أن البريد الإلكترونى المنتشر على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى لم يرسل إلى اتحاد الكرة أو أى مسئول عن المنتخب الأولمبي، كما أن اسم "محمود" الموجود فى الإيميل المنتشر لا يعود لمحمود حرب مدير المنتخب الأولمبي، إنما لشخص آخر مدير إحدى شركات الرعاية الذى يتفق على إقامة مباريات ودية كشركة وسيطة وليس له علاقة باتحاد الكرة.

ويدرس اتحاد الكرة السماح للجماهير بحضور وديتي المنتخب الأولمبي بقيادة ميكالي مع كوت ديفوار يومى 7 و11 يونيو الجاري مجاناً، لتحفيز اللاعبين قبل الأولمبياد.

وانطلق معسكر المنتخب الأولمبي، أمس السبت، استعدادا لمواجهتي كوت ديفوار وديًا في يونيو الجاري مرتين، فى ضوء التحضير للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية المقرر لها يوليو وأغسطس المقبلين بباريس.

وضمت قائمة منتخب مصر الأولمبي كلاً من: "حمزة علاء، علي الجابري، محمد السيد سيحا، ومحمد ندريم، أحمد سيد عبد النبي حسام عبد المجيد، كريم الدبيس، محمد حمدي، عمر فايد، محمد طارق، محمد مغربي، أحمد عيد، إياد العسقلاني، محمود صابر، محمد شحاتة، محمود جهاد، أحمد عاطف قطة، مصطفى سعد ميسي، أحمد نادر حواش، عمر الساعي، زياد كمال، على زعزع، أسامة فيصل وبلال مظهر".