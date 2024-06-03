شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يغادر معسكر منتخب مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع أحمد فتوح، لاعب منتخب مصر، لأشعة تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب المنتخب، بعد تعرضه لإصابة بالكاحل خلال التدريبات أمس، أثبتت إصابته فى أربطة الكاحل، وصعوبة لحاقه بمباراتي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما 6 و10 يونيو الجاري فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

من جهته حرص حسام حسن المدير الفني للمنتخب وإبراهيم حسن مدير منتخب مصر على الاطمئنان على أحمد فتوح بعد الإصابة التي تعرض لها، متمنيين التوفيق للاعب في الفترة المقبلة والتأكيد على أنه أحد الركائز الأساسية التي كان سيعتمد عليها منتخب مصر في اللقائين المقبلين.

من ناحية أخرى، حرص مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة على زيارة مران منتخب مصر باستاد القاهرة، قبل استكمال التصفيات المؤهلة لكأس العالم، يوم 6-6 أمام بوركينا فاسو، من أجل تقديم الدعم لللاعبين والجهاز الفنى ومجلس إدارة اتحاد كرة القدم.

ومثل الشركة المتحدة للرياضة، محمد يحيى لطفي رئيس مجلس الإدارة، فى حضور جمال علّام رئيس مجلس اتحاد الكرة المصري، واللواء حلمي مشهور، ومحمد أبو الوفا، خالد الدرندلي، والدكتورة دينا الرفاعي، أعضاء اتحاد الكرة.