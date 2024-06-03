ماكرون يسأل.. متي؟ ومبابي يجيب "الليلة الليلة"!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من باريس: لا أحد يعلم على وجه الدقة لماذا كل هذا الاهتمام الذي يظهره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طوال الوقت بالنجم الكروي كيليان مبابي، وهل هو اهتمام ينبع من عشقه للرياضة بصفة عامة؟ أم إدراكاً منه أن مبابي هو قوة فرنسا الناعمة في الوقت الراهن؟ ولماذا لا يكون لمجرد الاقتراب من "ترند النجوم" تقرباً لما هو أكثر أهمية، وهو الاقتراب أكثر من الشارع الفرنسي.

على أي حال وبعيداً عن أسباب التصاق ماكرون بكل ما يتعلق بالنجم مبابي طوال الوقت، فقد حرص الرئيس الفرنسي على تسجيل موقف جديد في علاقته مع النجم الشاب، حيث سأله خلال زيارته معسكر منتخب فرنسا الذي يستعد لنهائيات يورو2024 عن إعلان التوقيع مع ريال مدريد، قائلاً متى؟ فأجاب مبابي "الليلة الليلة".

وسبق أن تدخل ماكرون ومنع مبابي من الرحيل إلى ريال مدريد عام 2022، حينما أكد له أن فرنسا بأكملها تريده أن يستمر في الدوري الفرنسي لأنه واجهه البلاد رياضياً، كما ظهر ماكرون معه عقب التتويج بالمونديال عام 2018، وعقب الاخفاق في 2022، ولا تكاد تمضي عدة أشهر حتى يطلق ماكرون تصريحاً عن مبابيمبابي لماكرون: "سيتم الإعلان عن التعاقدات الليلة".

صحيفة ماركا المدريدية المقربة من ريال مدريد، نشرت فيديو للحوار بين ماكرون ومبابي اليوم، وقالت :"سيصبح كيليان مبابي رسميا لاعبا جديدا لريال مدريد الليلة. وهذا ما أكده اللاعب للرئيس ماكرون خلال زيارته إلى كليرفونتين:

"هل كل شيء حدث بالفعل؟ هل سيتم الإعلان عنه اليوم؟". ماكرون يسأل المهاجم الفرنسي مبابي الذي أجاب: "الليلة، الليلة"، يمكن سماعها في الصور التي بثتها قناة RMC للمحادثة بين الاثنين، في الوقت الذي كان فيه ماكرون يحيي لاعبي منتخب فرنسا.

متى الظهور في البرنابيو

كيليان مبابي يتواجد حالياً مع المنتخب الفرنسي ولا توجد خطة له للتواجد في مدريد والظهور في سانتياغو برنابيو. وفي هذا الأمر ليس هناك اندفاع لأي من الأطراف وهم جميعا متفقون، وفقاً لصحيفة ماركا.

ولن يتخلى مبابي عن تركيزه في منتصف التحضيرات لكأس أمم أوروبا للسفر إلى مدريد لأن ذلك يعني أيضا خسارة عدة أيام، ويأمل كل من ديشان وكيليان نفسه أن يتم تأجيل كل ما يتعلق بمدريد مع الإعلان الرسمي.

تحدث مبابي بالفعل عن خطوته الجديدة وحلمه الآن هو الفوز باليورو مع منتخب بلاده، إنها أولويته الآن ولا يريد أن يخسر تركيزه أبداً، ولكن حلمه بالمنافسة في الألعاب الأولمبية معقد لأنه ليس في القائمة التي تم اعلانها حتى الآن.

بالنسبة للظهور والتقديم في سانتياغو برنابيو، فالخيار الأرجح هو البحث عن موعد بعد يورو 2024، ومن الممكن أن يكون 15 أو 16 تموز (يوليو)، لكنه ليس الخيار الوحيد حتى الآن.

مباريات فرنسا

ستكون أول مباراة للمنتخب الفرنسي في يورو 2024 في 17 حزيران (يونيو) في دوسلدورف ضد النمسا، وفي 21 سيواجهون هولندا في لايبزيغ وفي 25 ضد بولندا في دورتموند.

وقبل السفر إلى ألمانيا لبدء البطولة القارية، هناك مباراتان وديتان: يوم الأربعاء ضد لوكسمبورغ والأحد ضد كندا.