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الامارات | ديربي الفوضى العارمة.. أهم مباراة في تونس تشهد "أجواء حرب" (فيديو)

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة "ديربي" الدوري التونسي بين الترجي والإفريقي، الأحد، أحداثاً وصفت بـ"أجواء الحرب" بعد الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن والجماهير الحاضرة في استاد رادس.

وتناقل رواد مواقع التواصل فيديوهات صادمة من الاشتباكات دفعت البرتغالي ميغيل كاردوزو مدرب الترجي للتعبير عن دهشته واستيائه على الرغم من فوز فريقه بنتيجة 2-1.

 

وقال كاردوزو في مؤتمر صحافي: "لا يمكن أن أكون سعيداً بالفوز بعد كل ما حدث في المباراة.. ولا أعتقد أن مسؤولي الترجي، أو الإفريقي أو الاتحاد التونسي، راضون عما حدث في المباراة. ما رأيته اليوم لم أشهده في الحرب".

يذكر أن الترجي على بعد نقطة واحدة من التتويج باللقب التونسي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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