الامارات | مانشيني يستبعد مهاجم النصر أيمن يحيى من قائمة المنتخب السعودي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الجهاز الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، بقيادة الإيطالي روبرتو مانشيني، استبعاد المهاجم أيمن يحيى، لاعب فريق النصر، من معسكر الفريق المقام حاليا في العاصمة السعودية الرياض.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة باكستان والأردن يومي السادس و11 يونيو الجاري، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على منصة «إكس» أن مانشيني استبعد أيمن يحيى من معسكر الفريق بسبب الإصابة.

وأضاف أن اللاعب سيعود لناديه النصر من أجل تلقي العلاج والتعرف على مدة غيابه.

ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة السابعة في الدور الثاني لتصفيات كأس العالم 2026، برصيد عشر نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن الأردن في المركز الثاني، وست نقاط عن طاجيكستان في المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب باكستان الترتيب بدون رصيد من النقاط.