محمد عمارة : خلافي مع خالد بيبوانتهى.. وحسام حسن غير محظوظ

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد عمارة لاعب الأهلى ومنتخب مصر الأسبق أنه لا يوجد خلاف بينه وبين خالد بيبو مدير الكرة بالقلعة الحمراء وهذا الأمر انتهى منذ قدومه إلى أثناء زيارتى بأحد المستشفيات لإجراء جراحة .

وأوضح محمد عمارة خلال تصريحات إذاعية " مشجعين الأهلى بالخارج دائما الغضب منى بسبب بعض الأراء وتراجعت عن الحديث فى هذة الأمور بسبب غضبهم ولا أحب العمل فى التدريب ولكن أفضل العمل الإدارى حيث قمت بنجاح كبير فى تجربة التدريب ومن أبرز اللاعبين الذين قام بتدريبهم رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز ومحمد هانى لاعب الفريق الأحمر ".

وتابع محمد عمارة " قمت بانتقاد التونسى على معلول أثناء مشاركة فريق الأهلى بكأس العالم للأندية فقط ولكن هو من أفضل اللاعبين داخل القلعة الحمراء وهو أفضل من الأنجولي جيلبيرتو رغم تاريخه الكبير وأنا الأفضل من الثنائي ".

وأشار محمد عمارة " مبحبيش أحكم على صفقات الأهلى إلا فى الملعب دون النظر إلى أسماء والفرنسى موديست أكبر دليل على هذا الأمر ".

وأختتم محمد عمارة حديثة " حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر غير محظوظ بسبب التوقيت الذى تولى فيه قيادة الفراعنة ولابد من تجمع اللاعبين قبل 10 آيام وليس أسبوعاً لتجهيزهم قبل مواجهة هامة أمام بوركينا فاسو وهناك أزمة كبيرة بمركز الجناح الأيسر فى مصر حيث حسين السيد كان مشروع لاعب جناح رائع وكريم الدبيس يحتاج للمشاركة فى المباريات ".