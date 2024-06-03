التعادلات تسيطر على الجولة الثانية من الدورة الرباعية المؤهلة للممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت منافسات الجولة الثانية من الدورة الرباعية المؤهلة للصعود للدوري الممتاز، أسفرت نتائج الجولة الثانية عن تعادل فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكي مع فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق سلبيًا في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد حرس الحدود.

حرس الحدود × سبورتنج

تصدر فريق حرس الحدود الدورة وجاء فريق سبورتنج في الوصافة، دخل فريق حرس الحدود اللقاء بتشكيل تكون من: كريم عماد، خالد سامي، محمود ممدوح، أحمد شديد قناوي، عبدالله محمود، مصطفى جمال، محمود ابو جودة، محمد مصطفى، محمد القط، مؤمن عوض، اسلام سمير

بينما دخل فريق سبورتنج اللقاء بتشكيل تكون من:أيمن رجب، مروان السيد، عزالدين خميس، أحمد مجدي، خالد عطا، رزق عبدالحليم، عمر محمد، طارق محمد، محمد رمضان،محمد سمير السعيد،شريف شيشي.

أدار المباراة الحكم أمين عمر حكم ساحه وعاونه محمود ابو الرجال مساعد أول وأحمد حسام طه مساعد ثاني وإبراهيم محمد حكم رابع.

بهذه النتيجة يترفع رصيد الفريقان عند النقطة الرابعة.

منتخب السويس × الترسانة

تعادل منتخب السويس مع نظيره فريق الترسانة بقيادة مديره الفني حسين شكري ، سلبيًا في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السويس، بهذه النتيجة يترفع رصيد الفريقان عند نقطة وحيدة.

يحتل فريق الترسانة المركز الثالث بينما يحتل فريق منتخب السويس المركز الرابع.

دخل فريق منتخب السويس اللقاء بتشكيل تكون من: محمد عبدالمنعم، عصام امين، محمود عاطف، عبدالله محمد،‏ يعقوبو جميل، محمد مسعد،محمد زكريا،محمود علي،مصطفى حافظ، احمد خالد، عبدالله سلام

بينما كان تشكيل فريق الترسانة من: محمد مدحت، محمد محمود، محمد جمعه شيكا،محمد صبري، حازم عبد المقصود، كريم خميس،احمد حمزة،احمد ممدوح كيشو،اسلام عصام،محمود هاني،ميدو العطار.

ادار المباراة الحكم محمد عادل حكم ساحه وعاونه أحمد توفيق طلب مساعد اول وهاني عبد الفتاح مساعد ثاني ومحمد عباس قابيل حكم رابع

الترتيب

1- حرس الحدود 4 نقاط

2 - سبورتنج 4 نقاط

3- الترسانة نقطة

4- منتخب السويس نقطة