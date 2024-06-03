وزير الرياضة يجدد دعمه للقارس المصري نائل نصار

ياسر رشاد - القاهرة - بعد الفوز بميداليتين برونزيتين بالجائزة الكبري بكندا..

الإثنين 03/يونيو/2024 - 07:10 م 6/3/2024 7:10:38 PM

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالنتائج المتميزة لفرسان الاتحاد المصري للفروسية برئاسة الفارس الدكتور محمد شاكر، والتي حققها الفارس المصرى نائل نصار، خلال المشاركة في سلسلة من البطولات العالمية.



وذلك في إطار التجهيزات للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 ، وذلك بعد حصولة علي ميداليتين برونزيتين ببطولة الجائزة الكبري "فانكوفر" بكندا خلال الاسبوع الماضي .



وأكد الوزير أن تتويج نائل نصار يُعد انجازًا جديدًا فى تاريخ الفروسية المصرية، ويُزيد من آمال مصر في تحقيق ميدالية في دورة الألعاب الأوليمبية بباريس ٢٠٢٤، حيث يُعد أفضل تصنيف عالمي في فرسان مصر الدوليين.