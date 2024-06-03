استاد الأهلي يعيد محمد كامل للرياضة المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق النادي الأهلي وجماهيره، خلال ساعات الكشف عن مشروع القرن ووضع حجر الأساس للاستاد الجديد للنادي الأحمر في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء.

وكشفت مصادر داخل الأهلي عن أن مجلس إدارة النادي الأحمر والشركة المسئولة عن ملف الاستاد قررت إسناد المسئولية كاملة في هذا الملف إلى محمد كامل، الرئيس السابق لشركتي بريزنتيشن واستادات، ، وحاليا يشغل منصب المستشار التسويقي لمجلس إدارة النادي الأهلي.

ويعود محمد كامل مع ملف استاد الأهلي للرياضة المصرية مرة أخرى بعدما ابتعد عنها لعدة سنوات بعد خروجه من شركة استادات القابضة، ليعود على الساحة مرة أخرى من خلال الأهلي وملعبه الجديد، والحفل الذي يقوم بتنظيمه مساء الغد بالشيخ زايد.

يذكر أن محمد كامل كانت له تجربة ناجحة مع النادي الأهلي بأن يكون استاد السلام هو الملعب الرسمي للنادي، تحت اسم الأهلي وي السلام.