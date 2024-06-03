كانوتيه يصدم الأهلي ومحاولة أخيرة لإتمام الصفقة

ياسر رشاد - القاهرة - رفض محمد كانوتيه مهاجم منتخب بوركينا فاسو والذي انتهى عقده مؤخراً مع جروزني الروسي فكرة اللعب للنادي الأهلي أو أي نادي في أفريقيا خلال الموسم المقبل.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا " أن إدارة القلعة الحمراء تحدثت مع وكيل أعمال اللاعب البوركيني من أجل التعاقد معه خلال ميركاتو الصيف الذي سيبدأ بعد أسابيع قليلة لكن وكيل اللاعب أكد أن مهاجم بوركينا فاسو يرغب في مواصلة مشواره بأوربا ".

وتابع محمد الليثى : محمد كانوتيه يمتلك عروض من أوربا أبرزها من فيردر بريمن وأخرى من بلجيكا وتركيا وفرنسا بجانب عروض قطرية وسعودية لكن الأولوية لدى اللاعب مواصلة مسيرته في أوربا وتأجيل خطوة اللعب في أفريقيا أو المنطقة العربية.

وأكد محمد الليثى أن الأهلي لم يفقد الأمل في ضم اللاعب البوركيني ومازال يتواصل مع وكيل أعماله لإقناعه بفكرة اللعب للقلعة الحمراء.

ويتطلع الأهلي لأستغلال وجود اللاعب في القاهرة غداً ، الثلاثاء، رفقة منتخب بلاده لمواجهة منتخب مصر مساء الخميس المقبل بإستاد القاهرة في تصفيات مونديال 2026 من أجل التحدث معه وإقناعه بفكرة إرتداء القميص الأحمر في الموسم المقبل.