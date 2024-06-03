أحمد فتوح يغادر معسكر منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - خضع أحمد فتوح لاعب منتخب مصر لإشاعات تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب المنتخب ، بعد تعرضه لإصابة بالكاحل خلال التدريبات أمس أثبتت إصابته فى أربطة الكاحل.

وأكد الجهاز الطبي لمنتخب مصر صعوبة لحاق فتوح بمباراتي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و ١٠ يونيو الجاري في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ ، ليقرر الجهاز الفني استبعاد اللاعب من المعسكر.

وحرص حسام حسن المدير الفني للمنتخب و إبراهيم حسن مدير منتخب مصر على الإطمئنان على أحمد فتوح بعد الإصابة التي تعرض لها ،متمنيين التوفيق للاعب في الفترة المقبلة و التأكيد على أنه أحد الركائز الأساسية التي كان سيعتمد عليها منتخب مصر في اللقائين المقبلين .

ويواصل منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته اليوميه استعدادا لمواجهة نظيره منتخب بوركينا فاسو، و المقرر أقاماتها على ستاد القاهرة الدولي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 .

و يخوض منتخب مصر تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم ضمن المجموعة الأولى، بجانب منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وجيبوتي و سيراليون.

و من المقرر أن يواجه منتخب مصر في الجولة الرابعة منتخب غينيا بيساو يوم 10 يونيو الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

و يسعى الفراعنة بقيادة العميد إلى تحقيق الفوز في المبارتين من أجل حسم التأهل إلى كأس العالم 2026 بعدما نجح المنتخب في الفوز في أول جولتين بالتصفيات.

و فاز منتخب مصر في الجولة الأولى على منتخب جيبوتي بستة أهداف دون رد ، بينما فاز الفراعنة على سيراليون في منافسات الجولة الثانية بهدفين دون رد.