مبابي يعلن رسميًا موعد انضمامه إلى ريال مدريد (فيديو)

أعلن كيليان مبابي لاعب المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، عن موعد إعلان نادي ريال مدريد انضمامه للفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأعلن كيليان مبابي رحيله عن فريق باريس سان جيرمان بشكل رسمي، من خلال فيديو منذ شهر على حساباته على مواقل التواصل الاجتماعي.

ونشرت إذاعة “RMC” الفرنسية، فيديو يظهر فيه كيليان مبابي وإيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، وظهر اللاعب وهو يخبر الرئيس انه سيتم الإعلان عن الصفقة الليلة.

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وكان يقف مبابي رفقة ماكرون وديديه ديشامب، وألقى عليه الرئيس الفرنسي التحية ثم سأله عن لحظة الإعلان الرسمي للانضمام إلى ريال مدريد، أجاب اللاعب: “الليلة، سيتم الإعلان الليلة”.

ومن المنتظر أن يعلن ريال مدريد عن انضمام صفقة كيليان مبابي اليوم، والتي ستكون انتقال حر للفرنسي، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.