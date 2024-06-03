بعد إصابته.. حسام حسن يستقر على بديل فتوح في تشكيل منتخب مصر

تلقى منتخب مصر الأول لكرة القدم، ضربة قوية بعد إصابة الظهير الأيسر أحمد فتوح، ومغادرته معسكر الفراعنة استعدادًا لخوض تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس كأس العالم.

وخضع أحمد فتوح لاعب منتخب مصر لإشاعات تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب المنتخب، بعد تعرضه لإصابة بالكاحل خلال التدريبات أمس.

وأثبتت إصابته فى أربطة الكاحل وبالتالي صعوبة لحاقه بمباراتي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و 10 يونيو الجاري في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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وأستقر المدير الفني للفراعنة، حسام حسن على البدء بـ أحمد رمضان بيكهام، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، في الجبهة اليسرى، بدلًا من أحمد فتوح، خلال مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو بتصفيات المونديال.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو، في الجولة الثالثة من دور المجموعات في تصفيات كأس العالم 2026، يوم 6 يونيو الجاري.

بينما يواجه الفراعنة، منتخب غينيا بيساو، يوم 10 يونيو الجاري في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.