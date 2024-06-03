ضربة موجعة لـ منتخب البرتغال.. غياب نجم النصر السعودي عن يورو 2024

قرر روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، استبعاد نجم فريق النصر السعودي من القائمة التي سيخوض بها بطولة يورو 2024.

وأصبح أوتافيو، خارج قائمة منتخب البرتغال في يورو 2024، بعد أن تعرض للإصابة، وتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

وأوضحت الفحوصات الطبية التي خضع لها أوتافيو، أنه يعاني من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، والتي سيغيب على إثرها لمدة تتراوح بين 10 إلى 14 يوم.

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أوتافيو كان قد تعرض للإصابة في مباراة فريقه النصر ضد الهلال في مباراة ديربي الرياض، ضمن منافسات نهائي كأس الملك، والتي انتهت بتتويج الزعيم بطلًا.

وتم استدعاء ماتيوس نونيز، بدلًا من أوتافيو، الذي يلعب في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في مركز خط الوسط.

وتنطلق بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024” في ألمانيا يوم 14 يونيو المقبل.