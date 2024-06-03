تحرك عاجل من الزمالك بعد إصابة أحمد فتوح مع منتخب مصر

تلقى منتخب مصر الأول لكرة القدم، صدمة من العيار الثقيل بعد إصابة أحمد فتوح، ومغادرته معسكر الفراعنة استعدادًا لخوض مواجهات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس كأس العالم.

وقرر طبيب نادي الزمالك، خضوع أحمد فتوح، لمزيد من الفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل معرفة مدة غيابه ووضع برنامج تأهيلي.

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وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، خضوع أحمد فتوح لإشاعات تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب المنتخب، بعد تعرضه لإصابة بالكاحل خلال التدريبات أمس.

وأثبتت والفحوصات إصابة فتوح في أربطة الكاحل، وبالتالي فإن هناك صعوبة في إمكانية لحاقه بمباراتي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو و غينيا بيساو.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو، في الجولة الثالثة من دور المجموعات في تصفيات كأس العالم 2026، يوم 6 يونيو الجاري.

بينما يواجه الفراعنة، منتخب غينيا بيساو، يوم 10 يونيو الجاري في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.