"إحنا أحسن فريق العالم".. "كاف" ينشر رسالة عمر جابر المثيرة للجدل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، فيديو للاعبي الزمالك، بين شوطي مواجهة نهضة بركان في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وظهر خلال الفيديو، عمر جابر لاعب الفريق الأبيض، وهو يردد "إحنا أحسن فرقة في العالم"، وهي ما أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما ظهر في الفيديو، محمود الونش يحذر اللاعبين من ارتكاب مخالفات على حدود المنطقة.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك حقق لقب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مؤخرا، على حساب نهضة بركان المغربي، بعد تحقيق الفوز بمجموع المباراتين، حيث خسر في الذهاب بهدفين مقابل هدف، وفاز في العودة بهدف نظيف.

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