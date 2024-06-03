شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح ينشر صورة قدمه بعد إصابة الكاحل وخروجه من معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر أحمد فتوح ، ظهير أيسر منتخب مصر وفريق الزمالك، صورة لقدمه خلال وضعها فى الواقى، بعد تعرضه لإصابة فى أربطة الكاحل، سيغيب على إثرها عن مباراتي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و 10 يونيو الجاري في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.



أحمد فتوح

وخضع أحمد فتوح، لأشعة تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب المنتخب، بعد تعرضه لإصابة بالكاحل خلال التدريبات أمس، وحرص حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير منتخب مصر على الاطمئنان على أحمد فتوح بعد الإصابة التي تعرض لها، متمنيين التوفيق للاعب في الفترة المقبلة والتأكيد على أنه أحد الركائز الأساسية التي كان سيعتمد عليها منتخب مصر في اللقائين المقبلين.

من ناحية أخرى، حرص مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة على زيارة مران منتخب مصر باستاد القاهرة، قبل استكمال التصفيات المؤهلة لكأس العالم، يوم 6-6 أمام بوركينا فاسو، من أجل تقديم الدعم لللاعبين والجهاز الفنى ومجلس إدارة اتحاد كرة القدم.

ومثل الشركة المتحدة للرياضة، محمد يحيى لطفي رئيس مجلس الإدارة، فى حضور جمال علّام رئيس مجلس اتحاد الكرة المصري، واللواء حلمي مشهور، ومحمد أبو الوفا، خالد الدرندلي، والدكتورة دينا الرفاعي، أعضاء اتحاد الكرة.