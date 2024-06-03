شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد ودونجا ونداى ينتظمون فى تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا والسنغالي إبراهيما نداي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض التى أقيمت مساء اليوم، الاثنين، على ملعب النادي، استعداداً لمباراة سيراميكا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الثلاثي غاب عن تدريب الأمس بعد الحصول على إذن الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، وشارك اللاعبون في جميع الفقرات بصورة طبيعية استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية خاصة، وتولى جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق قيادة هذه الفقرة، والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، بجانب فقرة خاصة بالكرة، لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.