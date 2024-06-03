شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يفاضل بين كريم فؤاد وحافظ لتعويض أحمد فتوح أمام بوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن ، بين الثنائي كريم فؤاد لاعب الأهلى وكريم حافظ ظهير أيسر بيراميدز لضم أحدهما لمعسكر المنتخب بعد استبعاد أحمد فتوح.

وخضع أحمد فتوح، لاعب منتخب مصر للفحص الأشعة تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب المنتخب، بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال التدريبات، أثبتت إصابته في أربطة الكاحل، وبالتالي صعوبة لحاقه بمباراتي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو/ حزيران الجاري، في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحرص حسام حسن المدير الفني للمنتخب، وإبراهيم حسن مدير منتخب مصر على الاطمئنان على أحمد فتوح بعد الإصابة التي تعرض لها، متمنيّين التوفيق للاعب في الفترة المقبلة.