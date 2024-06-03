اخبار الرياضه

تقسيمه قويه للاعبى الزمالك فى نهاية المران

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية قوية خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء سيراميكا كليوباترا المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.
وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين اللاعبين إلى مجموعتين، لخوض تقسيمة في منتصف الملعب، تحت إشراف البرتغالي جوزيه جوميز، وحرص المدير الفني على إيقاف التقسيمة لتوجيه اللاعبين وتصحيح الأخطاء.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الممتاز.

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا