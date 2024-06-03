حسام حسن يستدعي عمر كمال عبدالواحد لمعسكر المنتخب بدلا من أحمد فتوح

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن و إبراهيم حسن مدير المنتخب ، استدعاء عمر كمال عبد الواحد لمعسكر المنتخب ، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و ١٠ يونيو من الشهر الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب استدعاء عمر كمال عبدالواحد بعد إصابة أحمد فتوح.

وخضع أحمد فتوح لاعب منتخب مصر لإشاعات تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب المنتخب ، بعد تعرضه لإصابة بالكاحل خلال التدريبات أمس أثبتت إصابته فى أربطة الكاحل.

وأكد الجهاز الطبي لمنتخب مصر صعوبة لحاق فتوح بمباراتي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و ١٠ يونيو الجاري في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ ، ليقرر الجهاز الفني استبعاد اللاعب من المعسكر.

وحرص حسام حسن المدير الفني للمنتخب و إبراهيم حسن مدير منتخب مصر على الإطمئنان على أحمد فتوح بعد الإصابة التي تعرض لها ،متمنيين التوفيق للاعب في الفترة المقبلة و التأكيد على أنه أحد الركائز الأساسية التي كان سيعتمد عليها منتخب مصر في اللقائين المقبلين.

ويواصل منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته اليوميه استعدادا لمواجهة نظيره منتخب بوركينا فاسو، و المقرر أقاماتها على ستاد القاهرة الدولي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

و يخوض منتخب مصر تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم ضمن المجموعة الأولى، بجانب منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وجيبوتي و سيراليون.

و من المقرر أن يواجه منتخب مصر في الجولة الرابعة منتخب غينيا بيساو يوم 10 يونيو الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

و يسعى الفراعنة بقيادة العميد إلى تحقيق الفوز في المبارتين من أجل حسم التأهل إلى كأس العالم 2026 بعدما نجح المنتخب في الفوز في أول جولتين بالتصفيات.

و فاز منتخب مصر في الجولة الأولى على منتخب جيبوتي بستة أهداف دون رد ، بينما فاز الفراعنة على سيراليون في منافسات الجولة الثانية بهدفين دون رد.