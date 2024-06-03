مورينيو يطلب ضم تاليسكا إلى فنربخشة

أبدى جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشة التركي، رغبته في التعاقد مع أندرسون تاليسكا لاعب النصر السعودي، خلال الفترة المقبلة.

وأكد الصحفي الموثوق رودي جاليتي، أن جوزيه مورينهو، يرغب في الحصول على خدمات البرازيلي أندرسون تاليسكا، ليكون ضمن تدعيمات فريق فنربخشة التركي في الصيف القادم.

وكان أندرسون تاليسكا، صاحب الـ30 عامًا، قد انتقل إلى صفوف النصر السعودي في فترة الانتقالات الصيفية عام 2021.

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ولعب تاليسكا مع النصر السعودي 85 مباراة منذ انضمامه إلى العالمي، سجل خلالهم 68 هدف، وصنع 10 أهداف آخرين.

ويغيب تاليسكا في الوقت الحالي عن صفوف النصر بسبب تعرضه لإصابة عضلية.

وتميل إدارة نادي النصر السعودي إلى الاستغناء عن خدمات تاليسكا في انتقالات الصيف القادم، بعد العروض التي تلقاها من دوري روشن وتركيا.