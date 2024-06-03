رسميًا| منتخب مصر يستدعي بديل أحمد فتوح

قرر منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب حسام حسن، استدعاء لاعب النادي الاهلي عمر كمال عبد الواحد، لمعسكر الفراعنة، بدلًا من المصاب أحمد فتوح.

وغادر أحمد فتوح، معسكر منتخب مصر، بعد تعرضه لإصابة بالكاحل خلال التدريبات أمس.