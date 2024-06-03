رسميًا| منتخب مصر يستدعي بديل أحمد فتوح

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قرر منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب حسام حسن، استدعاء لاعب النادي الاهلي عمر كمال عبد الواحد، لمعسكر الفراعنة، بدلًا من المصاب أحمد فتوح.
وغادر أحمد فتوح، معسكر منتخب مصر، بعد تعرضه لإصابة بالكاحل خلال التدريبات أمس.
وأصدر اتحاد الكرة، بيانًا جاء فيه: “قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن و إبراهيم حسن مدير المنتخب ، استدعاء عمر كمال عبد الواحد لمعسكر المنتخب، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و 10 يونيو من الشهر الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العام بعد إصابة أحمد فتوح”.
ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو، في الجولة الثالثة من دور المجموعات في تصفيات كأس العالم 2026، يوم 6 يونيو الجاري.
بينما يواجه الفراعنة، منتخب غينيا بيساو، يوم 10 يونيو الجاري في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.