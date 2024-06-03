شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء عمر كمال عبد الواحد لمعسكر المنتخب لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن مدير المنتخب، استدعاء عمر كمال عبد الواحد لمعسكر المنتخب، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما 6 و 10 يونيو من الشهر الجاري فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العام بعد إصابة أحمد فتوح.

وخضع أحمد فتوح، لاعب منتخب مصر للفحص الأشعة تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب المنتخب، بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال التدريبات، أثبتت إصابته في أربطة الكاحل .

وحرص حسام حسن المدير الفني للمنتخب، وإبراهيم حسن مدير منتخب مصر على الاطمئنان على أحمد فتوح بعد الإصابة التي تعرض لها، متمنيّين التوفيق للاعب في الفترة المقبلة.