عمر عبد المجيد لاعب هامبورج الألماني ينضم لمعسكر منتخب الشباب ويشارك بالمران

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القاهرة - سامية سيد - انضم عمر عبد المجيد لاعب هامبورج الألماني تحت 20 عاما لمعسكر منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض وشارك في مران الفريق بالملعب الفرعي لاستاد المقاولون العرب.

يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب على ضم أفضل العناصر سواء داخل مصر أو خارجها لتمثيل المنتخب.

وسبق وأقام وائل رياض معسكرا خاصا للاعبين المحترفين ومزدوجى الجنسية لمشاهدتهم عن قرب والحكم عليهم، بجانب متابعة جميع اللاعبين داخل مصر من خلال متابعة دورى الجمهورية والقيام بجولات في مختلف المحافظات.

يذكر أن منتخب الشباب فاز مؤخرا على النصر للتصدير بثلاثية نظيفة وديا، كما فاز على الداخلية بنفس النتيجة، قبل أن يهزم سيراميكا 4/2.



عمر عبد المجيد لاعب هامبورج مع شيتوس



عمر عبد المجيد لاعب هامبورج الألماني خلال التدريبات



عمر عبد المجيد لاعب هامبورج الألماني بمعسكر منتخب الشباب



عمر عبد المجيد لاعب هامبورج الألماني