شكرا لقرائتكم خبر عن هل سيتواجد محمد صلاح مع منتخب مصر في الأولمبياد؟.. المنتخب الأولمبي يُجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود حرب المدير الإداري للمنتخب الأولمبي، عن حقيقة تواجد قائد منتخب مصر الأول والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ضمن قائمة منتخبنا الوطني في أولمبياد باريس 2024، والمقرر إقامته خلال الفترة من 26 يوليو حتى 14 أغسطس المقبل.

وقال المدير الإداري للمنتخب الأولمبي في مداخلة هاتفية له ببرنامج "90 دقيقة كورة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "حتى الآن لم يتم حسم أسماء أو ملف الثلاثي الكبار، ولكن بالطبع يسعدنا ويشرفنا تواجد محمد صلاح، وسيتم حسم هذا الأمر منتصف الشهر القادم".

وأشار حرب: "سيكون هناك معسكر أوروبي للمنتخب الوطني خلال الشهر المقبل، وسيتم قبله حسم الثلاثي الكبار المقرر لهم المشاركة معنا في الأولمبياد، وسنعقد عقب مباراتي كوت ديفوار اجتماعا لوضع خطة الاستعدادات النهائية، ونسعى للوصول لابعد نقطة في الأولمبياد".