شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد عن تعيينه مديرًا لجهاز الكرة النسائية: "أنا خدام النادي الأهلي" والان مع تفاصيل الخبر
وأشار قائد الأهلي السابق: "سنعمل على فصل أكاديميات الكرة النسائية بالنادي الأهلي، عن فرق الكرة المختلفة وتخصيص قطاع الفريق والأكاديميات، ودوري الآن تكوين 3 فرق للكرة النسائية، بجانب الفريق الأول للمشاركة في الدوري الممتاز للسيدات، بجانب مسابقتي الشابات والناشئات، حتى يكون هناك قاعدة كبيرة للكرة النسائية بالأهلي".
وأردف مدافع منتخب مصر السابق: "سنجوب جميع محافظات جمهورية مصر العربية، بحثًا عن الموهوبات ولن نحمل أولياء أمورهم أي أعباء مالية، وسنعمل على توسيع قاعدة الاختيار، ولن يكون هناك إقصاء لأحد ممن يعمل الآن، في أكاديميات الناشئات، في الأهلي أو الجهاز الفني السابق تحت قيادة أميرة يوسف بل سنتعاون جميعًا".
قال شادي محمد: "هناك خطط عديدة تتم دراستها حالبًا، من بينها تكوين فريق من بنات النادي وندرس كل الخطط المطروحة علينا، ونعمل حاليًا على جلب المدربين المتميزين فقط أصحاب الرخص التدربيبة، وأولوية العمل في النادي الأهلي لأصحاب الأخلاق الحميدة، خاصة وأن التعامل مع البنات بحساب شديد".
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