شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد عن تعيينه مديرًا لجهاز الكرة النسائية: "أنا خدام النادي الأهلي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شادي محمد مدير جهاز الكرة النسائية في الأهلي، كواليس تعيينه في منصبه الجديد بالنادي الأهلي، والذي جاء لذلك المنصب خلفًا لـ أميرة يوسف، المدير الفني والمشرف العام على ملف الكرة النسائية بالقلعة الحمراء، وتكليفه بعرض رؤيته المقترحة على لجنة التخطيط في أقرب فرصة، بعدما أصبحت الكرة النسائية أحد المتطلبات الرئيسية للحصول على رخصة الأندية المحترفة، من قبل الاتحادين المصري والإفريقي لكرة القدم.

وقال شادي محمد في مداخلة هاتفية له ببرنامج "90 دقيقة كورة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "مهمتي الجديدة ليست سهلة، وأشكر مجلس إدارة النادي ولجنة الكرة ولجنة التخطيط علي ثقتهم الشديدة في شخصي، الأهلي طوال الوقت فضله كبير عليّ وعلى كل لاعبيه، ومكنش ينفع أقول لا للأهلي في أي منصب، أنا خدام النادي الأهلي وده مش من دلوقتي بس".

وأشار قائد الأهلي السابق: "سنعمل على فصل أكاديميات الكرة النسائية بالنادي الأهلي، عن فرق الكرة المختلفة وتخصيص قطاع الفريق والأكاديميات، ودوري الآن تكوين 3 فرق للكرة النسائية، بجانب الفريق الأول للمشاركة في الدوري الممتاز للسيدات، بجانب مسابقتي الشابات والناشئات، حتى يكون هناك قاعدة كبيرة للكرة النسائية بالأهلي".

وأردف مدافع منتخب مصر السابق: "سنجوب جميع محافظات جمهورية مصر العربية، بحثًا عن الموهوبات ولن نحمل أولياء أمورهم أي أعباء مالية، وسنعمل على توسيع قاعدة الاختيار، ولن يكون هناك إقصاء لأحد ممن يعمل الآن، في أكاديميات الناشئات، في الأهلي أو الجهاز الفني السابق تحت قيادة أميرة يوسف بل سنتعاون جميعًا".

قال شادي محمد: "هناك خطط عديدة تتم دراستها حالبًا، من بينها تكوين فريق من بنات النادي وندرس كل الخطط المطروحة علينا، ونعمل حاليًا على جلب المدربين المتميزين فقط أصحاب الرخص التدربيبة، وأولوية العمل في النادي الأهلي لأصحاب الأخلاق الحميدة، خاصة وأن التعامل مع البنات بحساب شديد".