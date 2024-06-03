شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفق مع ديفيز على الرحيل من تدريب اليد بعد دفع الشرط الجزائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو النادى الأهلى مع الإسبانى ديفيد ديفيز المدير الفنى لفريق كرة اليد بالنادى الأهلى على الرحيل عن القلعة الحمراء بعد دفع الشرط الجزائي، من أجل تولى المهمة الفنية لفريق دينامو بوخارست الروماني.

انتهى موسم كرة اليد 2023 / 2024 وسط تحقيق فريق الأهلى 4 ألقاب وهى السوبر المحلى والسوبر الأفريقى ودورى المحترفين على حساب الزمالك، الذى لم يحقق أى بطولة وسط تذبذب الأوضاع وغضب الجماهير.

ونجح الأهلى مع ديفيز فى حصد لقب السوبر المحلى فى الإمارات بالفوز على الزمالك 26 / 24 شهر ديسمبر الماضى، قبل أن يتوج بلقب السوبر الأفريقى بفارق هدفين أيضا بنتيجة 23/ 21 بمدينة وهران بالجزائر ليتأهل إلى كأس العالم للأندية " سوبر جلوب"، بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى.

أما على صعيد دورى المحترفين، فنجح فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى فى الاحتفاظ بلقب دورى محترفى اليد هذا الموسم والوصول إلى اللقب الخامس والعشرين فى تاريخه بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 27/21 فى نسخة 2023/2024.

وشهد أول لقاء فى بلاى أوف النهائى للموسم الحالى فوز الأهلى بنتيجة 26/25 قبل أن ينجح الزمالك فى تحقيق الفوز باللقاء الثانى بنتيجة 29/25 ليتم اللجوء لمباراة فاصلة.