شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يغيب عن الملاعب 15 يوما بعد الإصابة في أربطة الكاحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك ومنتخب مصر عن الملاعب فترة لن تقل عن 15 يوما بعد الإصابة في أربطة كاحل القدم والتي أدت لمغادرته معسكر المنتخب الوطنى.

ووفقا للمصادر أصابة أحمد فتوح ستؤدى لابتعاده عن الملاعب فترة تتراوح من 15 يوما إلى 21 يوما لأن منطقة الكاحل حساسة والإصابة في أربطة الكاحل تحتاج راحة مع العلاج المكثف.

وخضع أحمد فتوح، لاعب منتخب مصر، لأشعة تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب المنتخب، بعد تعرضه لإصابة بالكاحل خلال التدريبات أمس، أثبتت إصابته فى أربطة الكاحل، وصعوبة لحاقه بمباراتي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما 6 و10 يونيو الجاري فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

من جهته حرص حسام حسن المدير الفني للمنتخب وإبراهيم حسن مدير منتخب مصر على الاطمئنان على أحمد فتوح بعد الإصابة التي تعرض لها، متمنيين التوفيق للاعب في الفترة المقبلة والتأكيد على أنه أحد الركائز الأساسية التي كان سيعتمد عليها منتخب مصر في اللقائين المقبلين.