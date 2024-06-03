شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يكشف تفاصيل التحضير للأولمبياد وسبب إلغاء وديتي الأرجنتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود حرب المدير الإداري للمنتخب الأولمبي المصري، موعد مباراتي منتخبنا الوطني الوديتين أمام نظيره منتخب كوت ديفوار، والمقرر لهما على ملعب ستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن برنامج استعدادات الفراعنة لخوض أولمبياد باريس 2024، والمقرر إقامته خلال الفترة من 26 يوليو حتى 14 أغسطس المقبل.

وقال محمود حرب في مداخلة هاتفية له ببرنامج "90 دقيقة كورة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "المباراة الأولى بين مصر وكوت ديفوار، ستقام يوم 7 يونيو الجاري التاسعة مساء، على أن تقام المباراة الثانية يوم 11 يونيو في تمام السابعة مساءً".

وأشار المدير الإداري للمنتخب المصري: "تم اختيار منتخب كوت ديفوار بعد مفاضلة بين عدة عروض أوروبية وإفريقية، حيث يتمتع المنتخب الإيفواري بتشكيلة قوية تضم العديد من اللاعبين المحترفين، حيث خسر أمام المنتخب الفرنسي وفاز على المنتخب العراقي الثالث آسيويًا".

وأردف حرب: "سبب إلغاء مواجهتي الأرجنتين هو بناء على استشارة طيبية مصرية، خاصة وأن الطبيب أكد لنا أن سينتج عن هذه الرحلة إرهاق شديد لنا، لذلك اعتذرنا وطلبنا من الأرجنتين القدوم إلى مصر، لملاقاتنا هنا على ستاد القاهرة ولكن رفضوا ذلك".