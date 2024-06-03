شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يصعد مدافع الشباب مواليد 2003 للفريق الأول.. وتدريبات بدنية للزنارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتصعيد عبد الرحمن علي مدافع فريق الشباب مواليد 2003، للمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم الاثنين التي أقيمت على ملعب النادي، استعداداً لمباراة سيراميكا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويحرص الجهاز الفني للفريق على تصعيد العناصر المميزة من قطاع الناشئين في الفترة الحالية للتدريب مع الفريق الأول.

وخاض مصطفى الزناري مدافع الفريق تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم الاثنين، وأدى اللاعب تدريبات بدنية تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال لتجهيزه بدنياَ بالشكل الأمثل، بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بمزق في العضلة الخلفية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.