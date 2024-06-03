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رسمياً.. ريال مدريد يعلن عن التعاقد مع مبابي

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الإسباني بشكلٍ رسميٍ اليوم الإثنين عن التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وأنهى ريال مدريد أخيراً صفقة ضم مبابي بعد سنوات من الشائعات التي ربطت هداف الدوري الفرنسي بحامل لقب .

وجاء التعاقد مع مبابي بعد أقل من يومين على تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا إثر الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني في النهائي 2-0.

وانتهى عقد مبابي (25 عاماً) مع بطل الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان هذا الصيف بعد أن حقق معه جميع الألقاب المحلية الممكنة منذ انضمامه إليه في 2017.

وذكرت العديد من التقارير الصحفية أنّ مبابي الذي سيمتد عقده لخمسة مواسم سيحصل على مكافأة توقيع تصل إلى 100 مليون يورو بالإضافة إلى راتب سنوي يقدر بـ15 مليون يورو.

المصدر: بي إن سبورت

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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