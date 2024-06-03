رسميا.. مصر تتقدم بملف لاستضافة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - صرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، أن وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الإتحاد المصري لكرة القدم؛ تقدمت للإتحاد الإفريقي؛ بملف لاستضافة السوبر الأفريقي لكرة القدم بين النادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا ونادي الزمالك بطل الكونفدرالية الإفريقية.



وذكر محمد الشاذلي أن ملف الاستضافة التي تقدمت به مصر لم يُحدد الملعب المستضيف للمباراة حتي الآن، وذلك إلا بعد موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، حيث أنها من صميم اختصاصه.

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز على نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم، والتتويج باللقب.

في المقابل، حقق الأهلي الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف بمجموع المباراتين وتوج بلقب البطولة.

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك



كشفت تقارير داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن الموعد المبدئي لإقامة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، حيث ستقام المباراة فى التاريخ بين 25 إلى 30 يونيو المقبل.

بينما شددت تقارير أخرى أن هناك صعوبة في إقامة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك في هذا التوقيت نظرًا لضيق الوقت.