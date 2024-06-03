رسميا.. ريال مدريد يعلن التعاقد مع كيليان مبابي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إعلان ريال مدريد أنهى الجدل حول وجهة كيليان مبابي ليصبح لاعبا في صفوف النادي الملكي لمدة 5 سنوات بحسب ما أعلنه النادي الإسباني.

وانضم مبابي إلى ريال مدريد بعد رفضه كل محاولات التجديد مع باريس سان جيرمان وسيبدأ رحلته مع النادي الملكي بعد انتهاء منافسات يورو 2024.

وخاض مبابي مع باريس سان جيرمان، 308 مباريات سجل 256 هدفًا وصنع 108 بمختلف المسابقات، بعد أن انضم من موناكو في صيف 2017، وعلى المستوى الدولي فشارك مبابي مع المنتخب الفرنسي في 77 مباراة دولية وسجل 46 هدفًا، وتوّج ببطولتي كأس العالم ودوري الأمم الأوروبية.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد لم يعلن قيمة عقد اللاعب، لكن شبكة "سكاي" أكدت في وقت سابق بأن كيليان مبابي سيحصل على راتب 15 مليون يورو راتب سنوي صافي من الضرائب.