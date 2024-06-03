الأهلي يعرض راتبًا ضخمًا لضم مدافع الدحيل القطري

ياسر رشاد - القاهرة - عرض مسئولو النادي الأهلي على مدافع الدحيل القطري يوسف أيمن 400 ألف دولار في الموسم أي ما يقرب من 20 مليون جنيه مصري للإنتقال للقلعة الحمراء في الموسم المقبل.

وأوضح الإعلامي الرياضي محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا "يرغب الأهلي في تدعيم دفاعه بأكثر من صفقة محلية وأجنبية لتدعيم عدة مراكز أبرزها الدفاع ويُعد يوسف أيمن أحد أبرز اللاعبين المُرشحين للإنتقال للأهلي الموسم المقبل.

ويمتلك يوسف أيمن الجنسية المصرية بجانب جنسيته القطرية وهو ما يعني أنه سيتم قيده كلاعب محلي حال إتمام الصفقة بشكل رسمي.

ويتفاوض الأهلي حالياً مع الدحيل لضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسماً بعدما أبدى مسئولو القلعة الحمراء قناعتهم بمستوى مدافع الدحيل وستشهد الأيام المقبلة تطورات حاسمة في هذا الملف.