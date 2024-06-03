الأهلي يكرم فريق سيدات السلة

ياسر رشاد - القاهرة - حرص مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب، حرص على الاجتماع بلاعبات الفريق كرة السلة سيدات وجهازهن الفني والإداري والطبي لتكريم الفريق بعد حصولهن خلال الموسم المنقضي على بطولة منطقة القاهرة، وكأس السوبر المصري وكأس مصر وبطولة دوري السوبر والدرع العام لبطولات السلة.

وعبر رئيس الأهلي عن اعتزازه بالبطولات التي حققها الفريق، وإضافة ألقاب مهمة لدولاب بطولات النادي، خاصة أن فريق سيدات سلة الأهلي يضم أفضل العناصر ويقوده جهاز فني متميز، مما جعل الفريق منظومة مؤهلة للنجاح على كافة المستويات.

وأشار إلى أنه كان يأمل في أن يتوج الفريق بالعلامة الكاملة خلال الموسم، وأن من يرغب في الفوز بكل البطولات عليه أن يسعى بكل جدية وتركيز لتحقيق أهدافه.

وأضاف الكابتن محمود الخطيب أن شخصية الأهلي كانت حاضرة في المباريات الأخيرة للفريق في بطولة دوري السوبر، وأن الموسم القادم يحمل تحديات كبيرة وصعبة، وهو ما يتطلب الكثير من الإصرار والعزيمة والتركيز لتحقيق تطلعات مجلس الإدارة والجماهير