مانشستر سيتي يدخل في مفاوضات لضم حارس ميلان الايطالي

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت العديد من التقارير الصحفية العالمية الصادرة اليوم، أن نادي مانشستر سيتي حدد البديل المحتمل لحارس مرماه الدولي البرازيلي إيدرسون.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، تقرير يفيد بإن مانشستر سيتي ينوي التحرك لضم الفرنسي مايك ماينان، حارس مرمى ميلان، حال رحيل إيدرسون عن ملعب الاتحاد.

وأوضحت أن ماينان يعد هدفًا أوليًا لفريق مانشستر سيتي، إذا اتخذ إيدرسون قراره بالرحيل.



وارتبط اسم إيدرسون، بمغادرة صفوف بطل البريميرليج هذا الصيف، والانتقال للدوري السعودي، بداية من الموسم المقبل.



وأشارت إلى أن إدارة ميلان تدرك جيدًا أن ماينان من الممكن أن يرحل هذا الصيف، بعد اهتمام أكثر من نادٍ بضمه.

وكشفت الصحيفة أن ميلان ينوي التحرك لضم الإنجليزي جوردان بيكفورد حارس إيفرتون، أو مواطنه آرون رامسديل حارس آرسنال، إذا تأكد رحيل ماينان.