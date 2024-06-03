موعد أول مباراة رسمية لـ كيليان مبابي بقميص ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، رسميًا، اليوم الاثنين، تعاقده مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي، في صفقة انتقال حر، لمدة 5 سنوات.
وأصدر النادي الإسباني، بيانًا رسميًا، جاء فيه: “توصل نادي ريال مدريد لكرة القدم وكيليان مبابي إلى اتفاق يقضي بموجبه بالبقاء لاعباً في ريال مدريد خلال المواسم الخمسة المقبلة”.
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موعد أول مباراة رسمية لـ مبابي مع ريال مدريد:
تعتبر أول المباراة رسمية، للدولي الفرنسي كيليان مبابي، مع ريال مدريد، ستكون أمام أتالانتا الإيطالي، يوم الأربعاء 14 أغسطس المقبل، في كأس السوبر الأوروبي.
ملعب مباراة مبابي الرسمية الأولى بقميص ريال مدريد
تقام أول مباراة رسمية لـ مبابي مع ريال مدريد أمام أتالانتا على ملعب نارودوي.
القنوات الناقلة لمباراة مبابي الأولى بقميص ريال مدريد
ومن المقرر أن تذاع مباراة مبابي الأولى بقميص ريال مدريد أمام أتالانتا عبر قنوات: – beIN Sports HD 1 ؛ beIN Sports HD 1 English ؛ beIN 4K HDR ؛ beIN Sports Connect.