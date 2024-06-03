موعد أول مباراة رسمية لـ كيليان مبابي بقميص ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، رسميًا، اليوم الاثنين، تعاقده مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي، في صفقة انتقال حر، لمدة 5 سنوات.

وأصدر النادي الإسباني، بيانًا رسميًا، جاء فيه: “توصل نادي ريال مدريد لكرة القدم وكيليان مبابي إلى اتفاق يقضي بموجبه بالبقاء لاعباً في ريال مدريد خلال المواسم الخمسة المقبلة”.

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