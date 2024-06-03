الكشف عن سبب غياب ساديو ماني أمام الكونغو وموريتانيا في تصفيات كأس العالم

تلقى منتخب السنغال، ضربة قوية بعد تأكد غياب ساديو ماني، عن مواجهتي الكونغو الديمقراطية وموريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكشف الاتحاد السنغالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، في بيان رسمي، أن المهاجم ساديو ماني يعاني من إصابة عضلية، وتأكد غيابه عن المباراتين المقبلتين.

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وأضاف الاتحاد السنغالي: “يعاني لاعبنا ساديو ماني، من إصابة في عضلة عضلة العضلة الفخذية وعضلة الدم الجانبي.. وبالتالي فهي سيغيب عن المبارتين القادمتين للأسود، ضد الكونغو الديمقراطية وضد موريتانيا”.

وكان النجم السنغالي، قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه النصر ضد الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم الجمعة الماضي، التي انتهت بفوز الزعيم بركلات الترجيح.

الجدير بالذكر أن منتخب “أسود التيرانجا”، يتصدر المجموعة الثانية في التصفيات برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن السودان صاحب المركز الثاني.