أرقام عمر كمال بعد استدعائه لقائمة منتخب مصر بدلًا من فتوح

قرر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استدعاء عمر كمال عبدالواحد لقائمة الفراعنة لخوض منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

يأتي ذلك بعد استبعاد أحمد فتوح، من قائمة منتخب مصر استعدادًا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في إطار منافسات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم. .

وتعرض أحمد لإصابة بالكاحل خلال التدريبات أمس، وسيغيب عن مواجهتي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

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ويلتقي منتخب مصر بنظيره بوركينا فاسو، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، يوم السادس من شهر يونيو الجاري.

فيما يواجه الفراعنة، منتخب غينيا بيساو، يوم العاشر من شهر يونيو الجاري، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وشارك عمر كمال في الموسم الحالي، في 20 مباراة في بطولتي الدوري المصري الممتاز وكأس الكونفدرالية الإفريقية، مع الاهلي ومودرن فيوتشر، وسجل خلالهم 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

عمر كمال صاحب الـ30 عامًا قد انتقل إلى صفوف الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من مودرن فيوتشر.