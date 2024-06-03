اخبار الرياضه

أول تعليق من كيليان مبابي بعد انضمامه إلى ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كيليان مبابي - منتخب فرنسا

كيليان مبابي - منتخب فرنسا

أعرب الدولي الفرنسي كيليان مبابي، المنضم حديثًا إلى نادي الإسباني، عن سعادة الكبيرة بالانضمام إلى “الملكي”، مؤكدًا أنه حقق حلمه.

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، رسميًا، تعاقده مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي، في صفقة انتقال حر، لمدة 5 سنوات.

وأصدر النادي الإسباني، بيانًا رسميًا، جاء فيه: “توصل نادي ريال مدريد لكرة القدم وكيليان مبابي إلى اتفاق يقضي بموجبه بالبقاء لاعباً في ريال مدريد خلال المواسم الخمسة المقبلة”.

ونشر مبابي، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، صور له بقميص ريال مدريد، وهو صغير، وعلق عليها: “حلم وتحقق، سعيد جدًا وفخور بالانضمام إلى نادي أحلامي ريال مدريد”.

وأضاف: “لا أحد يستطيع أن يفهم مدى سعادتي الآن.. لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم، أيها المدريديستا، وأشكركم على دعمكم الرائع.. هلا مدريد!”.

 

وحقق نادي ريال مدريد الإسباني، لقب ، للمرة الـ 15 في تاريخه، بعد الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني، في المباراة النهائية.

وكان كيليان مبابي، قد أعلن رحيله عن فريق باريس سان جيرمان بشكل رسمي، من خلال فيديو منذ شهر على حساباته على مواقل التواصل الاجتماعي.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا