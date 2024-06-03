أول تعليق من كيليان مبابي بعد انضمامه إلى ريال مدريد

أعرب الدولي الفرنسي كيليان مبابي، المنضم حديثًا إلى نادي ريال مدريد الإسباني، عن سعادة الكبيرة بالانضمام إلى “الملكي”، مؤكدًا أنه حقق حلمه.

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، رسميًا، تعاقده مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي، في صفقة انتقال حر، لمدة 5 سنوات.

وأصدر النادي الإسباني، بيانًا رسميًا، جاء فيه: “توصل نادي ريال مدريد لكرة القدم وكيليان مبابي إلى اتفاق يقضي بموجبه بالبقاء لاعباً في ريال مدريد خلال المواسم الخمسة المقبلة”.

ونشر مبابي، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، صور له بقميص ريال مدريد، وهو صغير، وعلق عليها: “حلم وتحقق، سعيد جدًا وفخور بالانضمام إلى نادي أحلامي ريال مدريد”. وأضاف: “لا أحد يستطيع أن يفهم مدى سعادتي الآن.. لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم، أيها المدريديستا، وأشكركم على دعمكم الرائع.. هلا مدريد!”.

Un sueño hecho realidad.

Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños @realmadrid Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros, Madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo.

¡Hala Madrid! 🤍🤍🤍



A… pic.twitter.com/YTumusAXT6 — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 3, 2024