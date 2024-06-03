"بدلاً من فتوح".. المنتخب يُعلن رسميًا استدعاء عمر كمال عبدالواحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المنتخب الوطني، بقيادة مدربه حسام حسن، استدعاء الظهير الأيمن بصفوف الأهلي عمر كمال عبدالواحد بدلاً من ظهير أيسر الزمالك أحمد فتوح الذي تعرض للإصابة خلال معسكر المنتخب.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق من اليوم الإثنين استبعاد أحمد فتوح من معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة بالكاحل خلال تدريبات أمس الأحد.

وجاء نص بيان الاتحاد كالتالي: "خضع أحمد فتوح لاعب منتخب مصر لإشاعات تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب المنتخب، بعد تعرضه لإصابة بالكاحل خلال التدريبات أمس أثبتت إصابته في أربطة الكاحل وبالتالي صعوبة لحاقه بمباراتي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو الجاري في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأتم الاتحاد بيانه بـ: "حرص الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب وإبراهيم حسن مدير منتخب مصر على الإطمئنان على أحمد فتوح بعد الإصابة التي تعرض لها، متمنيين التوفيق للاعب في الفترة المقبلة والتأكيد على أنه أحد الركائز الأساسية التي كان سيعتمد عليها منتخب مصر في اللقاءين المقبلين".

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن بوركينا فاسو وغينيا بيساو صاحبا المركزين الثاني والثالث



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