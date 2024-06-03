ماذا قدّم عمر كمال عبدالواحد بالموسم الجاري قبل الانضمام للمنتخب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كتبت إصابة الظهير الأيسر لفريق الزمالك أحمد فتوح خلال تدريب المنتخب الوطني يوم أمس الأحد الظهور الأول للظهير الأيمن بصفوف الأهلي عمر كمال عبد الواحد بقميص المنتخب تحت قيادة حسام حسن.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق من اليوم الإثنين استبعاد أحمد فتوح من معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة بالكاحل ليتم استدعاء عمر كمال عبدالواحد، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

صاحب الـ 30 عاماً شارك بقميص الأهلي في 15 مباراة بدأ منها كأساسي في 14 مباراة ببطولة الدوري.

وسجل عمر كمال خلال الدوري 4 أهداف بقميص الأهلي فيما صنع 3 أهداف لزملائه 1273 دقيقة لعب.

ويبلغ معدل تسديد اللاعب في المباراة الواحدة 1.1، فيما تسبب في حصول الأهلي على ركلة جزاء واحدة.

ويبلغ متوسط دقة تمريرات الظهير الأيمن في المباراة الواحدة 83%، فيما تصل إلى 50% بالكرات الطولية.

وحصل خلال المباريات التي شارك بها بالدوري على بطاقة صفراء واحدة.

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