بعد الانتقال للريال.. ماذا قدم مبابي مع باريس سان جيرمان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتقل المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، إلى ريال مدريد بشكل رسمي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

ووصل مبابي إلى ريال مدريد، بعدما حقق أعلى موسم له مع باريس سان جيرمان (44 هدفًا) وهو يبلغ من العمر 25 عامًا ويتصدر قائمة هدافي الدوري الفرنسي للنسخة السادسة على التوالي (27 هدفا).

مبابي هو الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان برصيد 256 هدفًا، وفاز بالدوري والكأس وكأس السوبر الفرنسي هذا الموسم.

وخلال سبع سنوات في النادي الفرنسي، فاز بـ 17 لقبًا: 6 دوري، 4 كؤوس فرنسية، 5 كأس سوبر فرنسي و2 كأس الدوري.

وقبل وصوله إلى باريس سان جيرمان، تألق مبابي مع موناكو، حيث انضم إلى فرق الشباب في عام 2013، ولعب لأول مرة مع الفريق الأول في سن 16 عامًا، وظهر لأول مرة كهداف في سن 17 عامًا.

وهناك فاز بأول دوري فرنسي له في موسم 2016-2017، وظهر لأول مرة في دوري أبطال أوروبا وعمره 17 عامًا ضد باير ليفركوزن، وسجل هدفه الأول في هذه المسابقة يوم 21 فبراير 2017 ضد مانشستر سيتي وسجل في تلك النسخة 6 أهداف.

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