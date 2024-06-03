كاف يُعلن مواعيد وتفاصيل النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) التفاصيل الزمنية الخاصة بمسابقات الأندية لموسم 2024-2025، بما في ذلك عدد المقاعد المؤكدة والمخصصة لكل اتحاد عضو.

وأوضح الاتحاد الأفريقي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، أن موسم 2024-2025 لمسابقات الأندية "كاف"، سيبدأ مع الدور التمهيدي المقرر في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 أغسطس 2024 على أن يُقام دور المجموعات خلال الفترة الممتدة ما بين شهري أكتوبر وديسمبر 2024.

وأشار "كاف" إلى أن دور خروج المغلوب والنهائي سيقاما من كلتا المسابقتين ـ دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية ـ بين شهري مارس ومايو 2025.

وأكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن 12 اتحادًا عضوًا الأعلى ترتيبا، وفقًا لتصنيف "كاف"، يمكنهم المشاركة بناديين في كل من رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

يُذكر أن 12 اتحادًا الأعلى ترتيبا هم: مصر، الجزائر، أنجولا، كوت ديفوار، ليبيا، المغرب، نيجيريا، جمهورية كونغو الديمقراطية، جنوب إفريقيا، السودان، تونس، تنزانيا.

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