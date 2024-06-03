بعد بيراميدز وإنبي.. إستحقاق جديد على الزمالك لهذا النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - أشارت العديد من التقارير الصحفية أحقية نادي طلائع الجيش في الحصول على مبلغ مالي بسبب محمد شحاتة.

وأكد مصدر مطلع على وجود بند في عقد محمد شحاتة بحصول نادي طلائع الجيش على مبلغ مليون ونصف مكافأة من فوز الزمالك ببطولة الكونفدرالية.

وكان قد خاطب نادي إنبي رسميا نظيره الزمالك بالحصول على مبلغ 100 ألف دولار المنصوص عليهم في عقد زياد كمال بعد الفوز بالكونفدرالية.

الجدير بالذكر أن نادي بيراميدز أيضًا طالب بالحصول مبالغ مالية بنود في عقود السعيد ودونجا وعمر جابر.

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