إعلان شبيه مبابي الكوميدي يسبق ريال مدريد.. والجمهور يعلق" ده الحقيقي" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

لاقى الإعلان الكوميدي الذي كان قد نشره شبيه إمبابي على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أربعة أيام رواجًا مع إعلان ريال مدريد الرسمي لإتمام صفقة تعاقده مع النجم الفرنسي الدولي.

وأعلن نادي ريال مدريد، اليوم الإثنين، التعاقد مع صاحب الـ 25 عامًا بعقد طويل لمدة 5 سنوات، يمتد حتى يونيو 2029.

وقارن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مقطع الفيديو الرسمي الذي قدم ريال مدريد من خلاله اللاعب والمقطع الكوميدي، مشيرين إلى أن الأخير كان الأكثر مناسبة للحدث.



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